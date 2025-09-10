通貨 / GME
GME: GameStop Corporation
25.88 USD 0.25 (0.96%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMEの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり25.84の安値と26.42の高値で取引されました。
GameStop Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.84 26.42
1年のレンジ
20.30 35.80
- 以前の終値
- 26.13
- 始値
- 26.20
- 買値
- 25.88
- 買値
- 26.18
- 安値
- 25.84
- 高値
- 26.42
- 出来高
- 7.731 K
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- 15.79%
- 6ヶ月の変化
- 13.71%
- 1年の変化
- 12.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K