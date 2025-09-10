Währungen / GME
GME: GameStop Corporation
25.88 USD 0.25 (0.96%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GME hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.84 bis zu einem Hoch von 26.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die GameStop Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.84 26.42
Jahresspanne
20.30 35.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.13
- Eröffnung
- 26.20
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Tief
- 25.84
- Hoch
- 26.42
- Volumen
- 7.731 K
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 15.79%
- 6-Monatsänderung
- 13.71%
- Jahresänderung
- 12.72%
