GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In
49.5300 USD 1.2000 (2.37%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLP fiyatı bugün -2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.1250 ve Yüksek fiyatı olarak 50.3296 aralığında işlem gördü.
Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
49.1250 50.3296
Yıllık aralık
43.2000 59.9250
- Önceki kapanış
- 50.7300
- Açılış
- 50.1700
- Satış
- 49.5300
- Alış
- 49.5330
- Düşük
- 49.1250
- Yüksek
- 50.3296
- Hacim
- 146
- Günlük değişim
- -2.37%
- Aylık değişim
- -5.68%
- 6 aylık değişim
- -7.47%
- Yıllık değişim
- 5.86%
21 Eylül, Pazar