KurseKategorien
Währungen / GLP
Zurück zum Aktien

GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In

50.7300 USD 0.3200 (0.63%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLP hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.4850 bis zu einem Hoch von 51.3650 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLP News

Tagesspanne
50.4850 51.3650
Jahresspanne
43.2000 59.9250
Vorheriger Schlusskurs
51.0500
Eröffnung
50.7550
Bid
50.7300
Ask
50.7330
Tief
50.4850
Hoch
51.3650
Volumen
116
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
-3.39%
6-Monatsänderung
-5.23%
Jahresänderung
8.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K