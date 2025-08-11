Währungen / GLP
GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In
50.7300 USD 0.3200 (0.63%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLP hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.4850 bis zu einem Hoch von 51.3650 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GLP News
Tagesspanne
50.4850 51.3650
Jahresspanne
43.2000 59.9250
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.0500
- Eröffnung
- 50.7550
- Bid
- 50.7300
- Ask
- 50.7330
- Tief
- 50.4850
- Hoch
- 51.3650
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- -3.39%
- 6-Monatsänderung
- -5.23%
- Jahresänderung
- 8.42%
