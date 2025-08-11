Devises / GLP
GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In
49.5300 USD 1.2000 (2.37%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLP a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.1250 et à un maximum de 50.3296.
Suivez la dynamique Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GLP Nouvelles
Range quotidien
49.1250 50.3296
Range Annuel
43.2000 59.9250
- Clôture Précédente
- 50.7300
- Ouverture
- 50.1700
- Bid
- 49.5300
- Ask
- 49.5330
- Plus Bas
- 49.1250
- Plus Haut
- 50.3296
- Volume
- 146
- Changement quotidien
- -2.37%
- Changement Mensuel
- -5.68%
- Changement à 6 Mois
- -7.47%
- Changement Annuel
- 5.86%
20 septembre, samedi