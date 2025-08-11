Валюты / GLP
GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In
51.1500 USD 0.7600 (1.51%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLP за сегодня изменился на 1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.5619, а максимальная — 51.4235.
Следите за динамикой Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLP
Дневной диапазон
50.5619 51.4235
Годовой диапазон
43.2000 59.9250
- Предыдущее закрытие
- 50.3900
- Open
- 51.1850
- Bid
- 51.1500
- Ask
- 51.1530
- Low
- 50.5619
- High
- 51.4235
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- 1.51%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- -4.45%
- Годовое изменение
- 9.32%
