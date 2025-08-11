КотировкиРазделы
GLP
GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In

51.1500 USD 0.7600 (1.51%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLP за сегодня изменился на 1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.5619, а максимальная — 51.4235.

Следите за динамикой Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.5619 51.4235
Годовой диапазон
43.2000 59.9250
Предыдущее закрытие
50.3900
Open
51.1850
Bid
51.1500
Ask
51.1530
Low
50.5619
High
51.4235
Объем
112
Дневное изменение
1.51%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
-4.45%
Годовое изменение
9.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.