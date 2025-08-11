CotizacionesSecciones
Divisas / GLP
Volver a Acciones

GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In

51.0500 USD 0.1000 (0.20%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GLP de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.8802, mientras que el máximo ha alcanzado 51.7900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLP News

Rango diario
50.8802 51.7900
Rango anual
43.2000 59.9250
Cierres anteriores
51.1500
Open
50.8802
Bid
51.0500
Ask
51.0530
Low
50.8802
High
51.7900
Volumen
107
Cambio diario
-0.20%
Cambio mensual
-2.78%
Cambio a 6 meses
-4.63%
Cambio anual
9.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B