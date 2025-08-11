Divisas / GLP
GLP: Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In
51.0500 USD 0.1000 (0.20%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLP de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.8802, mientras que el máximo ha alcanzado 51.7900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Partners LP Common Units representing Limited Partner In. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
50.8802 51.7900
Rango anual
43.2000 59.9250
- Cierres anteriores
- 51.1500
- Open
- 50.8802
- Bid
- 51.0500
- Ask
- 51.0530
- Low
- 50.8802
- High
- 51.7900
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- -2.78%
- Cambio a 6 meses
- -4.63%
- Cambio anual
- 9.10%
