GLNG: Golar LNG Limited
39.16 USD 0.86 (2.15%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLNG fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.13 ve Yüksek fiyatı olarak 40.13 aralığında işlem gördü.
Golar LNG Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GLNG haberleri
- Golar LNG: 20-Year Optionality, Skewed Risk/Reward (NASDAQ:GLNG)
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- Golar LNG stock hits 52-week high at 44.38 USD
- Earnings call transcript: Golar LNG Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Here's Why Investors Should Give Golar LNG Stock a Miss Now
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Golar earnings missed, revenue topped estimates
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Golar LNG appoints energy veteran Stephen Schaefer to board
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Golar LNG: A Lot Of Growth Drivers To Fuel Profitability And Justify Upside (NASDAQ:GLNG)
- Golar LNG Limited Announces Pricing of $500 Million of 2.75% Convertible Senior Notes Due 2030 and repurchase of 2.5 million common shares
- Golar LNG to offer $500 million in convertible notes due 2030
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- Golar LNG Stock: Long-Term Contracts And Industry Tailwinds (NASDAQ:GLNG)
- Golar LNG Limited (GLNG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Golar earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
39.13 40.13
Yıllık aralık
29.57 45.98
21 Eylül, Pazar