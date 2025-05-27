货币 / GLNG
GLNG: Golar LNG Limited
39.84 USD 0.23 (0.57%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GLNG汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点39.60和高点40.42进行交易。
关注Golar LNG Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLNG新闻
- Golar LNG: 20-Year Optionality, Skewed Risk/Reward (NASDAQ:GLNG)
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- Golar LNG stock hits 52-week high at 44.38 USD
- Earnings call transcript: Golar LNG Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Here's Why Investors Should Give Golar LNG Stock a Miss Now
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Golar earnings missed, revenue topped estimates
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- ReNew Energy Global PLC (RNW) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Kimbell Royalty (KRP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exxon Mobil (XOM) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golar LNG appoints energy veteran Stephen Schaefer to board
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Golar LNG: A Lot Of Growth Drivers To Fuel Profitability And Justify Upside (NASDAQ:GLNG)
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Golar LNG Limited Announces Pricing of $500 Million of 2.75% Convertible Senior Notes Due 2030 and repurchase of 2.5 million common shares
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Golar LNG to offer $500 million in convertible notes due 2030
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- Golar LNG Stock: Long-Term Contracts And Industry Tailwinds (NASDAQ:GLNG)
- Golar LNG Limited (GLNG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Golar earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
日范围
39.60 40.42
年范围
29.57 45.98
- 前一天收盘价
- 40.07
- 开盘价
- 40.17
- 卖价
- 39.84
- 买价
- 40.14
- 最低价
- 39.60
- 最高价
- 40.42
- 交易量
- 3.115 K
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -7.63%
- 6个月变化
- 6.21%
- 年变化
- 9.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值