통화 / GLNG
GLNG: Golar LNG Limited
39.16 USD 0.86 (2.15%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLNG 환율이 오늘 -2.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.13이고 고가는 40.13이었습니다.
Golar LNG Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
39.13 40.13
년간 변동
29.57 45.98
- 이전 종가
- 40.02
- 시가
- 40.03
- Bid
- 39.16
- Ask
- 39.46
- 저가
- 39.13
- 고가
- 40.13
- 볼륨
- 3.050 K
- 일일 변동
- -2.15%
- 월 변동
- -9.20%
- 6개월 변동
- 4.40%
- 년간 변동율
- 7.14%
