Moedas / GLNG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GLNG: Golar LNG Limited
40.01 USD 0.08 (0.20%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLNG para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.83 e o mais alto foi 40.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Golar LNG Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLNG Notícias
- Golar LNG: 20-Year Optionality, Skewed Risk/Reward (NASDAQ:GLNG)
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- Golar LNG stock hits 52-week high at 44.38 USD
- Earnings call transcript: Golar LNG Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Here's Why Investors Should Give Golar LNG Stock a Miss Now
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Golar earnings missed, revenue topped estimates
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- ReNew Energy Global PLC (RNW) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Kimbell Royalty (KRP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exxon Mobil (XOM) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golar LNG appoints energy veteran Stephen Schaefer to board
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Golar LNG: A Lot Of Growth Drivers To Fuel Profitability And Justify Upside (NASDAQ:GLNG)
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Golar LNG Limited Announces Pricing of $500 Million of 2.75% Convertible Senior Notes Due 2030 and repurchase of 2.5 million common shares
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Golar LNG to offer $500 million in convertible notes due 2030
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- Golar LNG Stock: Long-Term Contracts And Industry Tailwinds (NASDAQ:GLNG)
- Golar LNG Limited (GLNG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Golar earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
Faixa diária
39.83 40.48
Faixa anual
29.57 45.98
- Fechamento anterior
- 39.93
- Open
- 40.11
- Bid
- 40.01
- Ask
- 40.31
- Low
- 39.83
- High
- 40.48
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -7.23%
- Mudança de 6 meses
- 6.66%
- Mudança anual
- 9.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh