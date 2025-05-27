KurseKategorien
Währungen / GLNG
GLNG: Golar LNG Limited

40.02 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLNG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.72 bis zu einem Hoch von 40.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Golar LNG Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
39.72 40.50
Jahresspanne
29.57 45.98
Vorheriger Schlusskurs
39.93
Eröffnung
40.11
Bid
40.02
Ask
40.32
Tief
39.72
Hoch
40.50
Volumen
3.034 K
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-7.21%
6-Monatsänderung
6.69%
Jahresänderung
9.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K