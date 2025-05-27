Währungen / GLNG
GLNG: Golar LNG Limited
40.02 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLNG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.72 bis zu einem Hoch von 40.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golar LNG Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
39.72 40.50
Jahresspanne
29.57 45.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.93
- Eröffnung
- 40.11
- Bid
- 40.02
- Ask
- 40.32
- Tief
- 39.72
- Hoch
- 40.50
- Volumen
- 3.034 K
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -7.21%
- 6-Monatsänderung
- 6.69%
- Jahresänderung
- 9.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K