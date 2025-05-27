КотировкиРазделы
GLNG: Golar LNG Limited

39.84 USD 0.23 (0.57%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLNG за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.60, а максимальная — 40.42.

Дневной диапазон
39.60 40.42
Годовой диапазон
29.57 45.98
Предыдущее закрытие
40.07
Open
40.17
Bid
39.84
Ask
40.14
Low
39.60
High
40.42
Объем
3.115 K
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
-7.63%
6-месячное изменение
6.21%
Годовое изменение
9.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.