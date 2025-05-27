Валюты / GLNG
GLNG: Golar LNG Limited
39.84 USD 0.23 (0.57%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLNG за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.60, а максимальная — 40.42.
Следите за динамикой Golar LNG Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLNG
- Golar LNG: 20-Year Optionality, Skewed Risk/Reward (NASDAQ:GLNG)
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- Golar LNG stock hits 52-week high at 44.38 USD
- Earnings call transcript: Golar LNG Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Here's Why Investors Should Give Golar LNG Stock a Miss Now
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Golar earnings missed, revenue topped estimates
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- ReNew Energy Global PLC (RNW) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Kimbell Royalty (KRP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exxon Mobil (XOM) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golar LNG appoints energy veteran Stephen Schaefer to board
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Golar LNG: A Lot Of Growth Drivers To Fuel Profitability And Justify Upside (NASDAQ:GLNG)
- From Nebius Group To EOS: A Strong Year And What’s Next For Our Family Office (NBIS)
- Golar LNG Limited Announces Pricing of $500 Million of 2.75% Convertible Senior Notes Due 2030 and repurchase of 2.5 million common shares
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Golar LNG to offer $500 million in convertible notes due 2030
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- Golar LNG Stock: Long-Term Contracts And Industry Tailwinds (NASDAQ:GLNG)
- Golar LNG Limited (GLNG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Golar earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
39.60 40.42
Годовой диапазон
29.57 45.98
- Предыдущее закрытие
- 40.07
- Open
- 40.17
- Bid
- 39.84
- Ask
- 40.14
- Low
- 39.60
- High
- 40.42
- Объем
- 3.115 K
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -7.63%
- 6-месячное изменение
- 6.21%
- Годовое изменение
- 9.00%
