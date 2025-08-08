FiyatlarBölümler
Dövizler / GLBE
Geri dön - Hisse senetleri

GLBE: Global-E Online Ltd

36.83 USD 0.03 (0.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLBE fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.53 ve Yüksek fiyatı olarak 37.39 aralığında işlem gördü.

Global-E Online Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLBE haberleri

Günlük aralık
36.53 37.39
Yıllık aralık
26.64 63.67
Önceki kapanış
36.80
Açılış
37.26
Satış
36.83
Alış
37.13
Düşük
36.53
Yüksek
37.39
Hacim
2.638 K
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
12.25%
6 aylık değişim
4.48%
Yıllık değişim
-4.59%
21 Eylül, Pazar