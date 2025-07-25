Валюты / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
35.91 USD 0.16 (0.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLBE за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.45, а максимальная — 36.20.
Следите за динамикой Global-E Online Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
35.45 36.20
Годовой диапазон
26.64 63.67
- Предыдущее закрытие
- 35.75
- Open
- 35.57
- Bid
- 35.91
- Ask
- 36.21
- Low
- 35.45
- High
- 36.20
- Объем
- 3.276 K
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 9.45%
- 6-месячное изменение
- 1.87%
- Годовое изменение
- -6.97%
