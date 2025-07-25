КотировкиРазделы
Валюты / GLBE
Назад в Рынок акций США

GLBE: Global-E Online Ltd

35.91 USD 0.16 (0.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLBE за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.45, а максимальная — 36.20.

Следите за динамикой Global-E Online Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GLBE

Дневной диапазон
35.45 36.20
Годовой диапазон
26.64 63.67
Предыдущее закрытие
35.75
Open
35.57
Bid
35.91
Ask
36.21
Low
35.45
High
36.20
Объем
3.276 K
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
9.45%
6-месячное изменение
1.87%
Годовое изменение
-6.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.