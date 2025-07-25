Moedas / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
36.30 USD 0.58 (1.62%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLBE para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.95 e o mais alto foi 36.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Global-E Online Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
35.95 36.39
Faixa anual
26.64 63.67
- Fechamento anterior
- 35.72
- Open
- 35.99
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Low
- 35.95
- High
- 36.39
- Volume
- 129
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- 10.64%
- Mudança de 6 meses
- 2.98%
- Mudança anual
- -5.96%
