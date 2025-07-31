Divisas / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
35.72 USD 0.19 (0.53%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLBE de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.44, mientras que el máximo ha alcanzado 37.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global-E Online Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
35.44 37.06
Rango anual
26.64 63.67
- Cierres anteriores
- 35.91
- Open
- 36.13
- Bid
- 35.72
- Ask
- 36.02
- Low
- 35.44
- High
- 37.06
- Volumen
- 2.947 K
- Cambio diario
- -0.53%
- Cambio mensual
- 8.87%
- Cambio a 6 meses
- 1.33%
- Cambio anual
- -7.46%
