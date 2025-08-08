통화 / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
36.83 USD 0.03 (0.08%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLBE 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.53이고 고가는 37.39이었습니다.
Global-E Online Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
36.53 37.39
년간 변동
26.64 63.67
- 이전 종가
- 36.80
- 시가
- 37.26
- Bid
- 36.83
- Ask
- 37.13
- 저가
- 36.53
- 고가
- 37.39
- 볼륨
- 2.638 K
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 12.25%
- 6개월 변동
- 4.48%
- 년간 변동율
- -4.59%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K