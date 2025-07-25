货币 / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
35.91 USD 0.16 (0.45%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GLBE汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点35.45和高点36.20进行交易。
关注Global-E Online Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
35.45 36.20
年范围
26.64 63.67
- 前一天收盘价
- 35.75
- 开盘价
- 35.57
- 卖价
- 35.91
- 买价
- 36.21
- 最低价
- 35.45
- 最高价
- 36.20
- 交易量
- 3.276 K
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 9.45%
- 6个月变化
- 1.87%
- 年变化
- -6.97%
