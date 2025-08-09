KurseKategorien
Währungen / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd

36.80 USD 1.08 (3.02%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLBE hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.95 bis zu einem Hoch von 36.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global-E Online Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
35.95 36.85
Jahresspanne
26.64 63.67
Vorheriger Schlusskurs
35.72
Eröffnung
35.99
Bid
36.80
Ask
37.10
Tief
35.95
Hoch
36.85
Volumen
3.264 K
Tagesänderung
3.02%
Monatsänderung
12.16%
6-Monatsänderung
4.40%
Jahresänderung
-4.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K