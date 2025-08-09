Währungen / GLBE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLBE: Global-E Online Ltd
36.80 USD 1.08 (3.02%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLBE hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.95 bis zu einem Hoch von 36.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global-E Online Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLBE News
- JMP Securities bestätigt Kursziel für Global-E Online bei 64 US-Dollar
- Global-E Online stock price target maintained at $64 by JMP analyst
- PDD vs. GLBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Wall Street Analysts Predict a 32.65% Upside in Globale Online (GLBE): Here's What You Should Know
- Global-E Online: Needham bekräftigt "Buy"-Rating und Kursziel von 40 US-Dollar
- Global-E Online stock rating reiterated at Buy by Needham
- Why Global-e Online Stock Raced Almost 5% Higher Today
- Global-e authorizes first-ever $200 million share repurchase program
- PDD or GLBE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- How Much Upside is Left in Globale Online (GLBE)? Wall Street Analysts Think 36.83%
- Global-E Online Stock: Clear Growth Path Ahead (NASDAQ:GLBE)
- Global-E Online Stock: Upside Is Now Attractive As Growth Perseveres (NASDAQ:GLBE)
- Global-E Online stock reiterated as Buy at Benchmark on solid growth
- Global-E Online stock price target lowered to $50 by Raymond James
- Global-E Online stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Why Shares of Global-e Online Are Sinking Today
- Global-E Online Ltd. (GLBE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Compared to Estimates, Globale Online (GLBE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Global-e revenue surges 28% in Q2, company raises full-year outlook
- Global-e soars 12% as Q2 revenue exceeds expectations, raises guidance
- GlobalE Online earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 1 Spectacular Growth Stock Down 50% to Buy Hand Over Fist
Tagesspanne
35.95 36.85
Jahresspanne
26.64 63.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.72
- Eröffnung
- 35.99
- Bid
- 36.80
- Ask
- 37.10
- Tief
- 35.95
- Hoch
- 36.85
- Volumen
- 3.264 K
- Tagesänderung
- 3.02%
- Monatsänderung
- 12.16%
- 6-Monatsänderung
- 4.40%
- Jahresänderung
- -4.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K