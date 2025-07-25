通貨 / GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd
36.80 USD 1.08 (3.02%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLBEの今日の為替レートは、3.02%変化しました。日中、通貨は1あたり35.95の安値と36.85の高値で取引されました。
Global-E Online Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLBE News
1日のレンジ
35.95 36.85
1年のレンジ
26.64 63.67
- 以前の終値
- 35.72
- 始値
- 35.99
- 買値
- 36.80
- 買値
- 37.10
- 安値
- 35.95
- 高値
- 36.85
- 出来高
- 3.264 K
- 1日の変化
- 3.02%
- 1ヶ月の変化
- 12.16%
- 6ヶ月の変化
- 4.40%
- 1年の変化
- -4.66%
