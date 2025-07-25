クォートセクション
GLBE
GLBE: Global-E Online Ltd

36.80 USD 1.08 (3.02%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLBEの今日の為替レートは、3.02%変化しました。日中、通貨は1あたり35.95の安値と36.85の高値で取引されました。

Global-E Online Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.95 36.85
1年のレンジ
26.64 63.67
以前の終値
35.72
始値
35.99
買値
36.80
買値
37.10
安値
35.95
高値
36.85
出来高
3.264 K
1日の変化
3.02%
1ヶ月の変化
12.16%
6ヶ月の変化
4.40%
1年の変化
-4.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K