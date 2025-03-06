FiyatlarBölümler
Dövizler / GHLD
GHLD: Guild Holdings Company Class A

19.90 USD 0.09 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GHLD fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.90 ve Yüksek fiyatı olarak 19.95 aralığında işlem gördü.

Guild Holdings Company Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.90 19.95
Yıllık aralık
11.98 20.40
Önceki kapanış
19.99
Açılış
19.95
Satış
19.90
Alış
20.20
Düşük
19.90
Yüksek
19.95
Hacim
39
Günlük değişim
-0.45%
Aylık değişim
0.56%
6 aylık değişim
28.89%
Yıllık değişim
20.31%
