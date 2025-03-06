Währungen / GHLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GHLD: Guild Holdings Company Class A
19.99 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GHLD hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Guild Holdings Company Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHLD News
- Guild Holdings stock rating downgraded to Neutral by BTIG on merger valuation
- Guild Holdings stock hits all-time high at 20.55 USD
- Guild (GHLD) Q2 EPS Jumps 57%
- Guild Holdings Company (GHLD) Q2 Earnings Top Estimates
- Guild Holdings Q4 2024 slides: 57% origination growth drives return to profitability
- Brookfield Asset Management (BAM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bread Financial Holdings (BFH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Guild Holdings stock downgraded to Hold by Jefferies following Bayview acquisition
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Johnson Controls Intl (NYSE:JCI), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings stock downgraded by Citizens JMP after acquisition news
- Guild stock surges after Bayview acquisition deal valued at $1.3 billion
- # Bayview to acquire Guild Holdings for $1.3 billion in all-cash deal
- guild holdings company approves amendments at annual meeting
- Guild Holdings stock price target cut to $15.50 by JMP
- Guild Holdings Company Comments on Schedule 13D Filing by Bayview Asset Management
- Top 2 Financial Stocks That May Fall Off A Cliff In March - Root (NASDAQ:ROOT), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company (GHLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Guild Holdings reports mixed Q4 results, shares fall
Tagesspanne
19.95 20.00
Jahresspanne
11.98 20.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.97
- Eröffnung
- 19.99
- Bid
- 19.99
- Ask
- 20.29
- Tief
- 19.95
- Hoch
- 20.00
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 29.47%
- Jahresänderung
- 20.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K