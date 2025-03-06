QuotazioniSezioni
GHLD
GHLD: Guild Holdings Company Class A

19.90 USD 0.09 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GHLD ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.90 e ad un massimo di 19.95.

Segui le dinamiche di Guild Holdings Company Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.90 19.95
Intervallo Annuale
11.98 20.40
Chiusura Precedente
19.99
Apertura
19.95
Bid
19.90
Ask
20.20
Minimo
19.90
Massimo
19.95
Volume
39
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
28.89%
Variazione Annuale
20.31%
