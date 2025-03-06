Valute / GHLD
GHLD: Guild Holdings Company Class A
19.90 USD 0.09 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GHLD ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.90 e ad un massimo di 19.95.
Segui le dinamiche di Guild Holdings Company Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GHLD News
- Guild Holdings stock rating downgraded to Neutral by BTIG on merger valuation
- Guild Holdings stock hits all-time high at 20.55 USD
- Guild (GHLD) Q2 EPS Jumps 57%
- Guild Holdings Company (GHLD) Q2 Earnings Top Estimates
- Guild Holdings Q4 2024 slides: 57% origination growth drives return to profitability
- Guild Holdings stock downgraded to Hold by Jefferies following Bayview acquisition
- Guild Holdings stock downgraded by Citizens JMP after acquisition news
- Guild stock surges after Bayview acquisition deal valued at $1.3 billion
- # Bayview to acquire Guild Holdings for $1.3 billion in all-cash deal
- guild holdings company approves amendments at annual meeting
- Guild Holdings stock price target cut to $15.50 by JMP
- Guild Holdings Company Comments on Schedule 13D Filing by Bayview Asset Management
- Guild Holdings Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company (GHLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Guild Holdings reports mixed Q4 results, shares fall
Intervallo Giornaliero
19.90 19.95
Intervallo Annuale
11.98 20.40
- Chiusura Precedente
- 19.99
- Apertura
- 19.95
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Minimo
- 19.90
- Massimo
- 19.95
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 28.89%
- Variazione Annuale
- 20.31%
20 settembre, sabato