Divisas / GHLD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GHLD: Guild Holdings Company Class A
19.97 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GHLD de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.96, mientras que el máximo ha alcanzado 20.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Guild Holdings Company Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHLD News
- Guild Holdings stock rating downgraded to Neutral by BTIG on merger valuation
- Guild Holdings stock hits all-time high at 20.55 USD
- Guild (GHLD) Q2 EPS Jumps 57%
- Guild Holdings Company (GHLD) Q2 Earnings Top Estimates
- Guild Holdings Q4 2024 slides: 57% origination growth drives return to profitability
- Brookfield Asset Management (BAM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bread Financial Holdings (BFH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Guild Holdings stock downgraded to Hold by Jefferies following Bayview acquisition
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Johnson Controls Intl (NYSE:JCI), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings stock downgraded by Citizens JMP after acquisition news
- Guild stock surges after Bayview acquisition deal valued at $1.3 billion
- # Bayview to acquire Guild Holdings for $1.3 billion in all-cash deal
- guild holdings company approves amendments at annual meeting
- Guild Holdings stock price target cut to $15.50 by JMP
- Guild Holdings Company Comments on Schedule 13D Filing by Bayview Asset Management
- Top 2 Financial Stocks That May Fall Off A Cliff In March - Root (NASDAQ:ROOT), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company (GHLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Guild Holdings reports mixed Q4 results, shares fall
Rango diario
19.96 20.05
Rango anual
11.98 20.40
- Cierres anteriores
- 19.96
- Open
- 20.05
- Bid
- 19.97
- Ask
- 20.27
- Low
- 19.96
- High
- 20.05
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 0.91%
- Cambio a 6 meses
- 29.34%
- Cambio anual
- 20.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B