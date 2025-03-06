Валюты / GHLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GHLD: Guild Holdings Company Class A
19.96 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GHLD за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.95, а максимальная — 20.00.
Следите за динамикой Guild Holdings Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GHLD
- Guild Holdings stock rating downgraded to Neutral by BTIG on merger valuation
- Guild Holdings stock hits all-time high at 20.55 USD
- Guild (GHLD) Q2 EPS Jumps 57%
- Guild Holdings Company (GHLD) Q2 Earnings Top Estimates
- Guild Holdings Q4 2024 slides: 57% origination growth drives return to profitability
- Brookfield Asset Management (BAM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bread Financial Holdings (BFH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Guild Holdings stock downgraded to Hold by Jefferies following Bayview acquisition
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Johnson Controls Intl (NYSE:JCI), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings stock downgraded by Citizens JMP after acquisition news
- Guild stock surges after Bayview acquisition deal valued at $1.3 billion
- # Bayview to acquire Guild Holdings for $1.3 billion in all-cash deal
- guild holdings company approves amendments at annual meeting
- Guild Holdings stock price target cut to $15.50 by JMP
- Guild Holdings Company Comments on Schedule 13D Filing by Bayview Asset Management
- Top 2 Financial Stocks That May Fall Off A Cliff In March - Root (NASDAQ:ROOT), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company (GHLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Guild Holdings reports mixed Q4 results, shares fall
Дневной диапазон
19.95 20.00
Годовой диапазон
11.98 20.40
- Предыдущее закрытие
- 19.99
- Open
- 19.96
- Bid
- 19.96
- Ask
- 20.26
- Low
- 19.95
- High
- 20.00
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 29.27%
- Годовое изменение
- 20.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.