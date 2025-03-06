통화 / GHLD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GHLD: Guild Holdings Company Class A
19.90 USD 0.09 (0.45%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GHLD 환율이 오늘 -0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.90이고 고가는 19.95이었습니다.
Guild Holdings Company Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHLD News
- Guild Holdings stock rating downgraded to Neutral by BTIG on merger valuation
- Guild Holdings stock hits all-time high at 20.55 USD
- Guild (GHLD) Q2 EPS Jumps 57%
- Guild Holdings Company (GHLD) Q2 Earnings Top Estimates
- Guild Holdings Q4 2024 slides: 57% origination growth drives return to profitability
- Brookfield Asset Management (BAM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bread Financial Holdings (BFH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Guild Holdings stock downgraded to Hold by Jefferies following Bayview acquisition
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Johnson Controls Intl (NYSE:JCI), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings stock downgraded by Citizens JMP after acquisition news
- Guild stock surges after Bayview acquisition deal valued at $1.3 billion
- # Bayview to acquire Guild Holdings for $1.3 billion in all-cash deal
- guild holdings company approves amendments at annual meeting
- Guild Holdings stock price target cut to $15.50 by JMP
- Guild Holdings Company Comments on Schedule 13D Filing by Bayview Asset Management
- Top 2 Financial Stocks That May Fall Off A Cliff In March - Root (NASDAQ:ROOT), Guild Holdings (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GHLD)
- Guild Holdings Company (GHLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Guild Holdings reports mixed Q4 results, shares fall
일일 변동 비율
19.90 19.95
년간 변동
11.98 20.40
- 이전 종가
- 19.99
- 시가
- 19.95
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- 저가
- 19.90
- 고가
- 19.95
- 볼륨
- 39
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- 0.56%
- 6개월 변동
- 28.89%
- 년간 변동율
- 20.31%
20 9월, 토요일