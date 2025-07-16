KotasyonBölümler
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

64.29 USD 0.90 (1.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GGME fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.00 ve Yüksek fiyatı olarak 64.29 aralığında işlem gördü.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GGME haberleri

Sıkça sorulan sorular

GGME hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi 64.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 64.00 - 64.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 63.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. GGME canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi şu anda 64.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 37.14% ve USD değerlerini izler. GGME hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GGME hisse senedi nasıl alınır?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisselerini şu anki 64.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.29 ve Ask 64.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 0.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GGME fiyat hareketlerini takip edin.

GGME hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.02 - 65.56 ve mevcut fiyatı 64.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.29 veya Ask 64.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.14% ve 6 aylık değişim oranı 15.11% değerlerini karşılaştırır. GGME fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi yıllık olarak 65.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.02 - 65.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 63.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Next Gen Media and Gaming ETF performansını takip edin.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.02 - 65.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GGME fiyat hareketlerini izleyin.

GGME hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 63.39 ve yıllık değişim oranı 37.14% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
64.00 64.29
Yıllık aralık
42.02 65.56
Önceki kapanış
63.39
Açılış
64.03
Satış
64.29
Alış
64.59
Düşük
64.00
Yüksek
64.29
Hacim
7
Günlük değişim
1.42%
Aylık değişim
0.14%
6 aylık değişim
15.11%
Yıllık değişim
37.14%
23 Ekim, Perşembe
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
4.06 M
Beklenti
Önceki
4.00 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
1.5%
Beklenti
Önceki
-0.2%
14:25
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
5 Yıllık TIPS Müzayedesi
Açıklanan
1.182%
Beklenti
Önceki
1.650%