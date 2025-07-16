GGME hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi 64.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 64.00 - 64.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 63.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. GGME canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi şu anda 64.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 37.14% ve USD değerlerini izler. GGME hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GGME hisse senedi nasıl alınır? Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisselerini şu anki 64.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.29 ve Ask 64.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 0.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GGME fiyat hareketlerini takip edin.

GGME hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.02 - 65.56 ve mevcut fiyatı 64.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.29 veya Ask 64.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.14% ve 6 aylık değişim oranı 15.11% değerlerini karşılaştırır. GGME fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi yıllık olarak 65.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.02 - 65.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 63.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Next Gen Media and Gaming ETF performansını takip edin.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.02 - 65.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GGME fiyat hareketlerini izleyin.