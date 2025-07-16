- Обзор рынка
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Курс GGME за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.00, а максимальная — 64.29.
Следите за динамикой Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GGME
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGME сегодня?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) сегодня оценивается на уровне 64.29. Инструмент торгуется в пределах 64.00 - 64.29, вчерашнее закрытие составило 63.39, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF в настоящее время оценивается в 64.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.14% и USD. Отслеживайте движения GGME на графике в реальном времени.
Как купить акции GGME?
Вы можете купить акции Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) по текущей цене 64.29. Ордера обычно размещаются около 64.29 или 64.59, тогда как 7 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGME?
Инвестирование в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF предполагает учет годового диапазона 42.02 - 65.56 и текущей цены 64.29. Многие сравнивают 0.14% и 15.11% перед размещением ордеров на 64.29 или 64.59. Изучайте ежедневные изменения цены GGME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Самая высокая цена Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) за последний год составила 65.56. Акции заметно колебались в пределах 42.02 - 65.56, сравнение с 63.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Next Gen Media and Gaming ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Самая низкая цена Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) за год составила 42.02. Сравнение с текущими 64.29 и 42.02 - 65.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGME?
В прошлом Invesco Next Gen Media and Gaming ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.39 и 37.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.39
- Open
- 64.03
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Low
- 64.00
- High
- 64.29
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 15.11%
- Годовое изменение
- 37.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%