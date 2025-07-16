GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
今日GGME汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点64.00和高点64.29进行交易。
关注Invesco Next Gen Media and Gaming ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GGME新闻
常见问题解答
GGME股票今天的价格是多少？
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF股票今天的定价为64.29。它在64.00 - 64.29范围内交易，昨天的收盘价为63.39，交易量达到7。GGME的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF股票是否支付股息？
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF目前的价值为64.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.14%和USD。实时查看图表以跟踪GGME走势。
如何购买GGME股票？
您可以以64.29的当前价格购买Invesco Next Gen Media and Gaming ETF股票。订单通常设置在64.29或64.59附近，而7和0.41%显示市场活动。立即关注GGME的实时图表更新。
如何投资GGME股票？
投资Invesco Next Gen Media and Gaming ETF需要考虑年度范围42.02 - 65.56和当前价格64.29。许多人在以64.29或64.59下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GGME价格图表，了解每日变化。
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Next Gen Media and Gaming ETF的最高价格是65.56。在42.02 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Next Gen Media and Gaming ETF的绩效。
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF（GGME）的最低价格为42.02。将其与当前的64.29和42.02 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGME股票是什么时候拆分的？
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.39和37.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.39
- 开盘价
- 64.03
- 卖价
- 64.29
- 买价
- 64.59
- 最低价
- 64.00
- 最高价
- 64.29
- 交易量
- 7
- 日变化
- 1.42%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 15.11%
- 年变化
- 37.14%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%