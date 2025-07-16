- Übersicht
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Der Wechselkurs von GGME hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.00 bis zu einem Hoch von 64.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Next Gen Media and Gaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GGME heute?
Die Aktie von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) notiert heute bei 64.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 64.00 - 64.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.39 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von GGME zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GGME Dividenden?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF wird derzeit mit 64.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 36.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GGME zu verfolgen.
Wie kaufe ich GGME-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) zum aktuellen Kurs von 64.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.18 oder 64.48 platziert, während 6 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GGME auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GGME-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Next Gen Media and Gaming ETF müssen die jährliche Spanne 42.02 - 65.56 und der aktuelle Kurs 64.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 14.91%, bevor sie Orders zu 64.18 oder 64.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GGME.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) im vergangenen Jahr lag bei 65.56. Innerhalb von 42.02 - 65.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) im Laufe des Jahres betrug 42.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.18 und der Spanne 42.02 - 65.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GGME live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GGME statt?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.39 und 36.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.39
- Eröffnung
- 64.03
- Bid
- 64.18
- Ask
- 64.48
- Tief
- 64.00
- Hoch
- 64.18
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 14.91%
- Jahresänderung
- 36.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%