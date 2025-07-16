- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Le taux de change de GGME a changé de 1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.00 et à un maximum de 64.29.
Suivez la dynamique Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGME Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GGME aujourd'hui ?
L'action Invesco Next Gen Media and Gaming ETF est cotée à 64.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 64.00 - 64.29, a clôturé hier à 63.39 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de GGME présente ces mises à jour.
L'action Invesco Next Gen Media and Gaming ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF est actuellement valorisé à 64.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 37.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GGME.
Comment acheter des actions GGME ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Next Gen Media and Gaming ETF au cours actuel de 64.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 64.29 ou de 64.59, le 7 et le 0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GGME sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GGME ?
Investir dans Invesco Next Gen Media and Gaming ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.02 - 65.56 et le prix actuel 64.29. Beaucoup comparent 0.14% et 15.11% avant de passer des ordres à 64.29 ou 64.59. Consultez le graphique du cours de GGME en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF l'année dernière était 65.56. Au cours de 42.02 - 65.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) sur l'année a été 42.02. Sa comparaison avec 64.29 et 42.02 - 65.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GGME sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GGME a-t-elle été divisée ?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.39 et 37.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 63.39
- Ouverture
- 64.03
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Plus Bas
- 64.00
- Plus Haut
- 64.29
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 1.42%
- Changement Mensuel
- 0.14%
- Changement à 6 Mois
- 15.11%
- Changement Annuel
- 37.14%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%