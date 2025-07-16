- Visão do mercado
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
A taxa do GGME para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.00 e o mais alto foi 64.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GGME Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GGME hoje?
Hoje Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) está avaliado em 64.29. O instrumento é negociado dentro de 64.00 - 64.29, o fechamento de ontem foi 63.39, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GGME em tempo real.
As ações de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Next Gen Media and Gaming ETF está avaliado em 64.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.14% e USD. Monitore os movimentos de GGME no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GGME?
Você pode comprar ações de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) pelo preço atual 64.29. Ordens geralmente são executadas perto de 64.29 ou 64.59, enquanto 7 e 0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GGME no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GGME?
Investir em Invesco Next Gen Media and Gaming ETF envolve considerar a faixa anual 42.02 - 65.56 e o preço atual 64.29. Muitos comparam 0.14% e 15.11% antes de enviar ordens em 64.29 ou 64.59. Estude as mudanças diárias de preço de GGME no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
O maior preço de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) no último ano foi 65.56. As ações oscilaram bastante dentro de 42.02 - 65.56, e a comparação com 63.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
O menor preço de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) no ano foi 42.02. A comparação com o preço atual 64.29 e 42.02 - 65.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GGME em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GGME?
No passado Invesco Next Gen Media and Gaming ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.39 e 37.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.39
- Open
- 64.03
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Low
- 64.00
- High
- 64.29
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 0.14%
- Mudança de 6 meses
- 15.11%
- Mudança anual
- 37.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%