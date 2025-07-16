クォートセクション
通貨 / GGME
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

64.18 USD 0.79 (1.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GGMEの今日の為替レートは、1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり64.00の安値と64.18の高値で取引されました。

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GGME株の現在の価格は？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの株価は本日64.18です。64.00 - 64.18内で取引され、前日の終値は63.39、取引量は6に達しました。GGMEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの現在の価格は64.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は36.90%やUSDにも注目します。GGMEの動きはライブチャートで確認できます。

GGME株を買う方法は？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの株は現在64.18で購入可能です。注文は通常64.18または64.48付近で行われ、6や0.23%が市場の動きを示します。GGMEの最新情報はライブチャートで確認できます。

GGME株に投資する方法は？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFへの投資では、年間の値幅42.02 - 65.56と現在の64.18を考慮します。注文は多くの場合64.18や64.48で行われる前に、-0.03%や14.91%と比較されます。GGMEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの株の最高値は？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの過去1年の最高値は65.56でした。42.02 - 65.56内で株価は大きく変動し、63.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Next Gen Media and Gaming ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFの株の最低値は？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF(GGME)の年間最安値は42.02でした。現在の64.18や42.02 - 65.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GGMEの動きはライブチャートで確認できます。

GGMEの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Next Gen Media and Gaming ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.39、36.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
64.00 64.18
1年のレンジ
42.02 65.56
以前の終値
63.39
始値
64.03
買値
64.18
買値
64.48
安値
64.00
高値
64.18
出来高
6
1日の変化
1.25%
1ヶ月の変化
-0.03%
6ヶ月の変化
14.91%
1年の変化
36.90%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%