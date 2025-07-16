- Panorámica
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
El tipo de cambio de GGME de hoy ha cambiado un 1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.00, mientras que el máximo ha alcanzado 64.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GGME News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GGME hoy?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) se evalúa hoy en 64.18. El instrumento se negocia dentro de 64.00 - 64.18; el cierre de ayer ha sido 63.39 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GGME en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF se evalúa actualmente en 64.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 36.90% y USD. Monitoree los movimientos de GGME en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GGME?
Puede comprar acciones de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) al precio actual de 64.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 64.18 o 64.48, mientras que 6 y 0.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GGME en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GGME?
Invertir en Invesco Next Gen Media and Gaming ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.02 - 65.56 y el precio actual 64.18. Muchos comparan -0.03% y 14.91% antes de colocar órdenes en 64.18 o 64.48. Estudie los cambios diarios de precios de GGME en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
El precio más alto de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) en el último año ha sido 65.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.02 - 65.56, una comparación con 63.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
El precio más bajo de Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) para el año ha sido 42.02. La comparación con los actuales 64.18 y 42.02 - 65.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GGME en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GGME?
En el pasado, Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.39 y 36.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.39
- Open
- 64.03
- Bid
- 64.18
- Ask
- 64.48
- Low
- 64.00
- High
- 64.18
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 1.25%
- Cambio mensual
- -0.03%
- Cambio a 6 meses
- 14.91%
- Cambio anual
- 36.90%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%