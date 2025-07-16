- Panoramica
GGME: Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Il tasso di cambio GGME ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.00 e ad un massimo di 64.29.
Segui le dinamiche di Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GGME News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GGME oggi?
Oggi le azioni Invesco Next Gen Media and Gaming ETF sono prezzate a 64.29. Viene scambiato all'interno di 64.00 - 64.29, la chiusura di ieri è stata 63.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GGME mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Next Gen Media and Gaming ETF pagano dividendi?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF è attualmente valutato a 64.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GGME.
Come acquistare azioni GGME?
Puoi acquistare azioni Invesco Next Gen Media and Gaming ETF al prezzo attuale di 64.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 64.29 o 64.59, mentre 7 e 0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GGME sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GGME?
Investire in Invesco Next Gen Media and Gaming ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.02 - 65.56 e il prezzo attuale 64.29. Molti confrontano 0.14% e 15.11% prima di effettuare ordini su 64.29 o 64.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GGME con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Next Gen Media and Gaming ETF nell'ultimo anno è stato 65.56. All'interno di 42.02 - 65.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Next Gen Media and Gaming ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) nel corso dell'anno è stato 42.02. Confrontandolo con gli attuali 64.29 e 42.02 - 65.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GGME muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GGME?
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.39 e 37.14%.
- Chiusura Precedente
- 63.39
- Apertura
- 64.03
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Minimo
- 64.00
- Massimo
- 64.29
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 1.42%
- Variazione Mensile
- 0.14%
- Variazione Semestrale
- 15.11%
- Variazione Annuale
- 37.14%
