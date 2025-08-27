FiyatlarBölümler
GES: Guess? Inc

16.77 USD 0.03 (0.18%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GES fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.74 ve Yüksek fiyatı olarak 16.81 aralığında işlem gördü.

Guess? Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.74 16.81
Yıllık aralık
8.48 20.04
Önceki kapanış
16.74
Açılış
16.76
Satış
16.77
Alış
17.07
Düşük
16.74
Yüksek
16.81
Hacim
517
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
-0.24%
6 aylık değişim
48.14%
Yıllık değişim
-15.90%
21 Eylül, Pazar