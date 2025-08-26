KurseKategorien
GES: Guess? Inc

16.77 USD 0.03 (0.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GES hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.76 bis zu einem Hoch von 16.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Guess? Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.76 16.77
Jahresspanne
8.48 20.04
Vorheriger Schlusskurs
16.74
Eröffnung
16.76
Bid
16.77
Ask
17.07
Tief
16.76
Hoch
16.77
Volumen
10
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
-0.24%
6-Monatsänderung
48.14%
Jahresänderung
-15.90%
