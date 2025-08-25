Валюты / GES
GES: Guess? Inc
16.71 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GES за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.68, а максимальная — 16.74.
Следите за динамикой Guess? Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.68 16.74
Годовой диапазон
8.48 20.04
- Предыдущее закрытие
- 16.72
- Open
- 16.72
- Bid
- 16.71
- Ask
- 17.01
- Low
- 16.68
- High
- 16.74
- Объем
- 748
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- 47.61%
- Годовое изменение
- -16.20%
