Divisas / GES
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GES: Guess? Inc
16.70 USD 0.01 (0.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GES de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.69, mientras que el máximo ha alcanzado 16.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Guess? Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GES News
- Ralph Lauren Executes Its Core Priorities, Outlines Long-Term View
- Will Ralph Lauren's Digital Momentum & Global Expansion Power Growth?
- Are Investors Undervaluing Guess (GES) Right Now?
- Fast-paced Momentum Stock Guess (GES) Is Still Trading at a Bargain
- Is lululemon's Earnings Outlook Still Aligned With Its Growth Story?
- lululemon Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Tumbles on Downbeat View
- Ralph Lauren Corporation (RL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- lululemon's Q2 Earnings Echo Tariff & Cost Headwinds: Buy Now or Sell?
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Is Guess (GES) Stock Undervalued Right Now?
- Why Fast-paced Mover Guess (GES) Is a Great Choice for Value Investors
- UBS raises Guess stock price target to $16.75 on take-private deal
- Guess? Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase 6% Y/Y
- This Guess Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Guess shares surge 65% following February Fair Value signal
- Compared to Estimates, Guess (GES) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Guess (GES) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Guess earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Guess? beats second quarter estimates as Europe drives revenue growth
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- Guess? to Post Q2 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Stock Market Today: Dow Wavers As Small Caps Dominate; This Drug Giant Pops; Apple Rises (Live Coverage)
- Dow Jones Futures: Nvidia, Palantir, Roblox Are Big Movers; Tesla Stock Hits Buy Point
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
Rango diario
16.69 16.80
Rango anual
8.48 20.04
- Cierres anteriores
- 16.71
- Open
- 16.70
- Bid
- 16.70
- Ask
- 17.00
- Low
- 16.69
- High
- 16.80
- Volumen
- 814
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- 47.53%
- Cambio anual
- -16.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B