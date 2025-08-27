Devises / GES
GES: Guess? Inc
16.77 USD 0.03 (0.18%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GES a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.74 et à un maximum de 16.81.
Suivez la dynamique Guess? Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GES Nouvelles
Range quotidien
16.74 16.81
Range Annuel
8.48 20.04
- Clôture Précédente
- 16.74
- Ouverture
- 16.76
- Bid
- 16.77
- Ask
- 17.07
- Plus Bas
- 16.74
- Plus Haut
- 16.81
- Volume
- 517
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- -0.24%
- Changement à 6 Mois
- 48.14%
- Changement Annuel
- -15.90%
20 septembre, samedi