GEMI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Gemini Space Station, Inc. hisse senedi 13.4950 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.4600 - 14.9500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.9900 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5430 değerine ulaştı. GEMI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gemini Space Station, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Gemini Space Station, Inc. hisse senedi şu anda 13.4950 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -63.54% ve USD değerlerini izler. GEMI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GEMI hisse senedi nasıl alınır? Gemini Space Station, Inc. hisselerini şu anki 13.4950 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.4950 ve Ask 13.4980 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5430 ve günlük değişim oranı -4.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GEMI fiyat hareketlerini takip edin.

GEMI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Gemini Space Station, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.6740 - 45.8900 ve mevcut fiyatı 13.4950 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.4950 veya Ask 13.4980 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 26.00% ve 6 aylık değişim oranı -63.54% değerlerini karşılaştırır. GEMI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gemini Space Station, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Gemini Space Station, Inc. hisse senedi yıllık olarak 45.8900 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.6740 - 45.8900). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.9900 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gemini Space Station, Inc. performansını takip edin.

Gemini Space Station, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Gemini Space Station, Inc. (GEMI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.6740 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.4950 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.6740 - 45.8900 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GEMI fiyat hareketlerini izleyin.