GEMI: ジェミニ・スペース・ステーション
GEMIの今日の為替レートは、-9.47%変化しました。日中、通貨は1あたり13.4600の安値と14.9500の高値で取引されました。
ジェミニ・スペース・ステーションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GEMI株の現在の価格は？
ジェミニ・スペース・ステーションの株価は本日13.5700です。13.4600 - 14.9500内で取引され、前日の終値は14.9900、取引量は7656に達しました。GEMIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ジェミニ・スペース・ステーションの株は配当を出しますか？
ジェミニ・スペース・ステーションの現在の価格は13.5700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-63.33%やUSDにも注目します。GEMIの動きはライブチャートで確認できます。
GEMI株を買う方法は？
ジェミニ・スペース・ステーションの株は現在13.5700で購入可能です。注文は通常13.5700または13.5730付近で行われ、7656や-3.83%が市場の動きを示します。GEMIの最新情報はライブチャートで確認できます。
GEMI株に投資する方法は？
ジェミニ・スペース・ステーションへの投資では、年間の値幅9.6740 - 45.8900と現在の13.5700を考慮します。注文は多くの場合13.5700や13.5730で行われる前に、26.70%や-63.33%と比較されます。GEMIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ジェミニ・スペース・ステーションの株の最高値は？
ジェミニ・スペース・ステーションの過去1年の最高値は45.8900でした。9.6740 - 45.8900内で株価は大きく変動し、14.9900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ジェミニ・スペース・ステーションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ジェミニ・スペース・ステーションの株の最低値は？
ジェミニ・スペース・ステーション(GEMI)の年間最安値は9.6740でした。現在の13.5700や9.6740 - 45.8900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GEMIの動きはライブチャートで確認できます。
GEMIの株式分割はいつ行われましたか？
ジェミニ・スペース・ステーションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.9900、-63.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.9900
- 始値
- 14.1100
- 買値
- 13.5700
- 買値
- 13.5730
- 安値
- 13.4600
- 高値
- 14.9500
- 出来高
- 7.656 K
- 1日の変化
- -9.47%
- 1ヶ月の変化
- 26.70%
- 6ヶ月の変化
- -63.33%
- 1年の変化
- -63.33%
