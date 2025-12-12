クォートセクション
通貨 / GEMI
株に戻る

GEMI: ジェミニ・スペース・ステーション

13.5700 USD 1.4200 (9.47%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

GEMIの今日の為替レートは、-9.47%変化しました。日中、通貨は1あたり13.4600の安値と14.9500の高値で取引されました。

ジェミニ・スペース・ステーションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GEMI株の現在の価格は？

ジェミニ・スペース・ステーションの株価は本日13.5700です。13.4600 - 14.9500内で取引され、前日の終値は14.9900、取引量は7656に達しました。GEMIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ジェミニ・スペース・ステーションの株は配当を出しますか？

ジェミニ・スペース・ステーションの現在の価格は13.5700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-63.33%やUSDにも注目します。GEMIの動きはライブチャートで確認できます。

GEMI株を買う方法は？

ジェミニ・スペース・ステーションの株は現在13.5700で購入可能です。注文は通常13.5700または13.5730付近で行われ、7656や-3.83%が市場の動きを示します。GEMIの最新情報はライブチャートで確認できます。

GEMI株に投資する方法は？

ジェミニ・スペース・ステーションへの投資では、年間の値幅9.6740 - 45.8900と現在の13.5700を考慮します。注文は多くの場合13.5700や13.5730で行われる前に、26.70%や-63.33%と比較されます。GEMIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ジェミニ・スペース・ステーションの株の最高値は？

ジェミニ・スペース・ステーションの過去1年の最高値は45.8900でした。9.6740 - 45.8900内で株価は大きく変動し、14.9900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ジェミニ・スペース・ステーションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ジェミニ・スペース・ステーションの株の最低値は？

ジェミニ・スペース・ステーション(GEMI)の年間最安値は9.6740でした。現在の13.5700や9.6740 - 45.8900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GEMIの動きはライブチャートで確認できます。

GEMIの株式分割はいつ行われましたか？

ジェミニ・スペース・ステーションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.9900、-63.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
13.4600 14.9500
1年のレンジ
9.6740 45.8900
以前の終値
14.9900
始値
14.1100
買値
13.5700
買値
13.5730
安値
13.4600
高値
14.9500
出来高
7.656 K
1日の変化
-9.47%
1ヶ月の変化
26.70%
6ヶ月の変化
-63.33%
1年の変化
-63.33%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待