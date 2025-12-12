- Visão do mercado
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
A taxa do GEMI para hoje mudou para -8.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.4600 e o mais alto foi 14.9500.
Veja a dinâmica do par de moedas Gemini Space Station, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GEMI hoje?
Hoje Gemini Space Station, Inc. (GEMI) está avaliado em 13.7400. O instrumento é negociado dentro de 13.4600 - 14.9500, o fechamento de ontem foi 14.9900, e o volume de negociação atingiu 6013. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GEMI em tempo real.
As ações de Gemini Space Station, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Gemini Space Station, Inc. está avaliado em 13.7400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -62.87% e USD. Monitore os movimentos de GEMI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GEMI?
Você pode comprar ações de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) pelo preço atual 13.7400. Ordens geralmente são executadas perto de 13.7400 ou 13.7430, enquanto 6013 e -2.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GEMI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GEMI?
Investir em Gemini Space Station, Inc. envolve considerar a faixa anual 9.6740 - 45.8900 e o preço atual 13.7400. Muitos comparam 28.29% e -62.87% antes de enviar ordens em 13.7400 ou 13.7430. Estude as mudanças diárias de preço de GEMI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gemini Space Station, Inc.?
O maior preço de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) no último ano foi 45.8900. As ações oscilaram bastante dentro de 9.6740 - 45.8900, e a comparação com 14.9900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gemini Space Station, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gemini Space Station, Inc.?
O menor preço de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) no ano foi 9.6740. A comparação com o preço atual 13.7400 e 9.6740 - 45.8900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GEMI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GEMI?
No passado Gemini Space Station, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.9900 e -62.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.9900
- Open
- 14.1100
- Bid
- 13.7400
- Ask
- 13.7430
- Low
- 13.4600
- High
- 14.9500
- Volume
- 6.013 K
- Mudança diária
- -8.34%
- Mudança mensal
- 28.29%
- Mudança de 6 meses
- -62.87%
- Mudança anual
- -62.87%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.