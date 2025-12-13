- Panorámica
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
El tipo de cambio de GEMI de hoy ha cambiado un -11.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.0842, mientras que el máximo ha alcanzado 14.9500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gemini Space Station, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GEMI hoy?
Gemini Space Station, Inc. (GEMI) se evalúa hoy en 13.2200. El instrumento se negocia dentro de 13.0842 - 14.9500; el cierre de ayer ha sido 14.9900 y el volumen comercial ha alcanzado 10820. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GEMI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gemini Space Station, Inc.?
Gemini Space Station, Inc. se evalúa actualmente en 13.2200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -64.28% y USD. Monitoree los movimientos de GEMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GEMI?
Puede comprar acciones de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) al precio actual de 13.2200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.2200 o 13.2230, mientras que 10820 y -6.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GEMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GEMI?
Invertir en Gemini Space Station, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 9.6740 - 45.8900 y el precio actual 13.2200. Muchos comparan 23.44% y -64.28% antes de colocar órdenes en 13.2200 o 13.2230. Estudie los cambios diarios de precios de GEMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gemini Space Station, Inc.?
El precio más alto de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) en el último año ha sido 45.8900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.6740 - 45.8900, una comparación con 14.9900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gemini Space Station, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gemini Space Station, Inc.?
El precio más bajo de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) para el año ha sido 9.6740. La comparación con los actuales 13.2200 y 9.6740 - 45.8900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GEMI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GEMI?
En el pasado, Gemini Space Station, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.9900 y -64.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.9900
- Open
- 14.1100
- Bid
- 13.2200
- Ask
- 13.2230
- Low
- 13.0842
- High
- 14.9500
- Volumen
- 10.820 K
- Cambio diario
- -11.81%
- Cambio mensual
- 23.44%
- Cambio a 6 meses
- -64.28%
- Cambio anual
- -64.28%