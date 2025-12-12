- Übersicht
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
Der Wechselkurs von GEMI hat sich für heute um -8.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.4600 bis zu einem Hoch von 14.9500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gemini Space Station, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GEMI heute?
Die Aktie von Gemini Space Station, Inc. (GEMI) notiert heute bei 13.7400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.4600 - 14.9500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.9900 und das Handelsvolumen erreichte 6013. Das Live-Chart von GEMI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GEMI Dividenden?
Gemini Space Station, Inc. wird derzeit mit 13.7400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -62.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GEMI zu verfolgen.
Wie kaufe ich GEMI-Aktien?
Sie können Aktien von Gemini Space Station, Inc. (GEMI) zum aktuellen Kurs von 13.7400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.7400 oder 13.7430 platziert, während 6013 und -2.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GEMI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GEMI-Aktien?
Bei einer Investition in Gemini Space Station, Inc. müssen die jährliche Spanne 9.6740 - 45.8900 und der aktuelle Kurs 13.7400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 28.29% und -62.87%, bevor sie Orders zu 13.7400 oder 13.7430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GEMI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gemini Space Station, Inc.?
Der höchste Kurs von Gemini Space Station, Inc. (GEMI) im vergangenen Jahr lag bei 45.8900. Innerhalb von 9.6740 - 45.8900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.9900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gemini Space Station, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gemini Space Station, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Gemini Space Station, Inc. (GEMI) im Laufe des Jahres betrug 9.6740. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.7400 und der Spanne 9.6740 - 45.8900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GEMI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GEMI statt?
Gemini Space Station, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.9900 und -62.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.9900
- Eröffnung
- 14.1100
- Bid
- 13.7400
- Ask
- 13.7430
- Tief
- 13.4600
- Hoch
- 14.9500
- Volumen
- 6.013 K
- Tagesänderung
- -8.34%
- Monatsänderung
- 28.29%
- 6-Monatsänderung
- -62.87%
- Jahresänderung
- -62.87%
