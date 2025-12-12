- Aperçu
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
Le taux de change de GEMI a changé de -9.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.4600 et à un maximum de 14.9500.
Suivez la dynamique Gemini Space Station, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GEMI aujourd'hui ?
L'action Gemini Space Station, Inc. est cotée à 13.5700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.4600 - 14.9500, a clôturé hier à 14.9900 et son volume d'échange a atteint 7656. Le graphique en temps réel du cours de GEMI présente ces mises à jour.
L'action Gemini Space Station, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Gemini Space Station, Inc. est actuellement valorisé à 13.5700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -63.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GEMI.
Comment acheter des actions GEMI ?
Vous pouvez acheter des actions Gemini Space Station, Inc. au cours actuel de 13.5700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.5700 ou de 13.5730, le 7656 et le -3.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GEMI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GEMI ?
Investir dans Gemini Space Station, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.6740 - 45.8900 et le prix actuel 13.5700. Beaucoup comparent 26.70% et -63.33% avant de passer des ordres à 13.5700 ou 13.5730. Consultez le graphique du cours de GEMI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gemini Space Station, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Gemini Space Station, Inc. l'année dernière était 45.8900. Au cours de 9.6740 - 45.8900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.9900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gemini Space Station, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gemini Space Station, Inc. ?
Le cours le plus bas de Gemini Space Station, Inc. (GEMI) sur l'année a été 9.6740. Sa comparaison avec 13.5700 et 9.6740 - 45.8900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GEMI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GEMI a-t-elle été divisée ?
Gemini Space Station, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.9900 et -63.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.9900
- Ouverture
- 14.1100
- Bid
- 13.5700
- Ask
- 13.5730
- Plus Bas
- 13.4600
- Plus Haut
- 14.9500
- Volume
- 7.656 K
- Changement quotidien
- -9.47%
- Changement Mensuel
- 26.70%
- Changement à 6 Mois
- -63.33%
- Changement Annuel
- -63.33%
