- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
Il tasso di cambio GEMI ha avuto una variazione del -8.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.4600 e ad un massimo di 14.9500.
Segui le dinamiche di Gemini Space Station, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GEMI oggi?
Oggi le azioni Gemini Space Station, Inc. sono prezzate a 13.7400. Viene scambiato all'interno di 13.4600 - 14.9500, la chiusura di ieri è stata 14.9900 e il volume degli scambi ha raggiunto 6013. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GEMI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gemini Space Station, Inc. pagano dividendi?
Gemini Space Station, Inc. è attualmente valutato a 13.7400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -62.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GEMI.
Come acquistare azioni GEMI?
Puoi acquistare azioni Gemini Space Station, Inc. al prezzo attuale di 13.7400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.7400 o 13.7430, mentre 6013 e -2.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GEMI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GEMI?
Investire in Gemini Space Station, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 9.6740 - 45.8900 e il prezzo attuale 13.7400. Molti confrontano 28.29% e -62.87% prima di effettuare ordini su 13.7400 o 13.7430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GEMI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gemini Space Station, Inc.?
Il prezzo massimo di Gemini Space Station, Inc. nell'ultimo anno è stato 45.8900. All'interno di 9.6740 - 45.8900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.9900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gemini Space Station, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gemini Space Station, Inc.?
Il prezzo più basso di Gemini Space Station, Inc. (GEMI) nel corso dell'anno è stato 9.6740. Confrontandolo con gli attuali 13.7400 e 9.6740 - 45.8900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GEMI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GEMI?
Gemini Space Station, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.9900 e -62.87%.
- Chiusura Precedente
- 14.9900
- Apertura
- 14.1100
- Bid
- 13.7400
- Ask
- 13.7430
- Minimo
- 13.4600
- Massimo
- 14.9500
- Volume
- 6.013 K
- Variazione giornaliera
- -8.34%
- Variazione Mensile
- 28.29%
- Variazione Semestrale
- -62.87%
- Variazione Annuale
- -62.87%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev