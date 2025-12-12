QuotazioniSezioni
GEMI: Gemini Space Station, Inc.

13.7400 USD 1.2500 (8.34%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio GEMI ha avuto una variazione del -8.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.4600 e ad un massimo di 14.9500.

Segui le dinamiche di Gemini Space Station, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GEMI oggi?

Oggi le azioni Gemini Space Station, Inc. sono prezzate a 13.7400. Viene scambiato all'interno di 13.4600 - 14.9500, la chiusura di ieri è stata 14.9900 e il volume degli scambi ha raggiunto 6013. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GEMI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gemini Space Station, Inc. pagano dividendi?

Gemini Space Station, Inc. è attualmente valutato a 13.7400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -62.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GEMI.

Come acquistare azioni GEMI?

Puoi acquistare azioni Gemini Space Station, Inc. al prezzo attuale di 13.7400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.7400 o 13.7430, mentre 6013 e -2.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GEMI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GEMI?

Investire in Gemini Space Station, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 9.6740 - 45.8900 e il prezzo attuale 13.7400. Molti confrontano 28.29% e -62.87% prima di effettuare ordini su 13.7400 o 13.7430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GEMI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gemini Space Station, Inc.?

Il prezzo massimo di Gemini Space Station, Inc. nell'ultimo anno è stato 45.8900. All'interno di 9.6740 - 45.8900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.9900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gemini Space Station, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gemini Space Station, Inc.?

Il prezzo più basso di Gemini Space Station, Inc. (GEMI) nel corso dell'anno è stato 9.6740. Confrontandolo con gli attuali 13.7400 e 9.6740 - 45.8900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GEMI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GEMI?

Gemini Space Station, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.9900 e -62.87%.

Intervallo Giornaliero
13.4600 14.9500
Intervallo Annuale
9.6740 45.8900
Chiusura Precedente
14.9900
Apertura
14.1100
Bid
13.7400
Ask
13.7430
Minimo
13.4600
Massimo
14.9500
Volume
6.013 K
Variazione giornaliera
-8.34%
Variazione Mensile
28.29%
Variazione Semestrale
-62.87%
Variazione Annuale
-62.87%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev