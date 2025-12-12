- Обзор рынка
GEMI: Gemini Space Station, Inc.
Курс GEMI за сегодня изменился на -8.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.4600, а максимальная — 14.9500.
Следите за динамикой Gemini Space Station, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GEMI сегодня?
Gemini Space Station, Inc. (GEMI) сегодня оценивается на уровне 13.7400. Инструмент торгуется в пределах 13.4600 - 14.9500, вчерашнее закрытие составило 14.9900, а торговый объем достиг 6013. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gemini Space Station, Inc.?
Gemini Space Station, Inc. в настоящее время оценивается в 13.7400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.87% и USD. Отслеживайте движения GEMI на графике в реальном времени.
Как купить акции GEMI?
Вы можете купить акции Gemini Space Station, Inc. (GEMI) по текущей цене 13.7400. Ордера обычно размещаются около 13.7400 или 13.7430, тогда как 6013 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GEMI?
Инвестирование в Gemini Space Station, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.6740 - 45.8900 и текущей цены 13.7400. Многие сравнивают 28.29% и -62.87% перед размещением ордеров на 13.7400 или 13.7430. Изучайте ежедневные изменения цены GEMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gemini Space Station, Inc.?
Самая высокая цена Gemini Space Station, Inc. (GEMI) за последний год составила 45.8900. Акции заметно колебались в пределах 9.6740 - 45.8900, сравнение с 14.9900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gemini Space Station, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gemini Space Station, Inc.?
Самая низкая цена Gemini Space Station, Inc. (GEMI) за год составила 9.6740. Сравнение с текущими 13.7400 и 9.6740 - 45.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GEMI?
В прошлом Gemini Space Station, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.9900 и -62.87% после корпоративных действий.
