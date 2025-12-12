КотировкиРазделы
Валюты / GEMI
GEMI: Gemini Space Station, Inc.

13.7400 USD 1.2500 (8.34%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GEMI за сегодня изменился на -8.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.4600, а максимальная — 14.9500.

Следите за динамикой Gemini Space Station, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GEMI сегодня?

Gemini Space Station, Inc. (GEMI) сегодня оценивается на уровне 13.7400. Инструмент торгуется в пределах 13.4600 - 14.9500, вчерашнее закрытие составило 14.9900, а торговый объем достиг 6013. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gemini Space Station, Inc.?

Gemini Space Station, Inc. в настоящее время оценивается в 13.7400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.87% и USD. Отслеживайте движения GEMI на графике в реальном времени.

Как купить акции GEMI?

Вы можете купить акции Gemini Space Station, Inc. (GEMI) по текущей цене 13.7400. Ордера обычно размещаются около 13.7400 или 13.7430, тогда как 6013 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GEMI?

Инвестирование в Gemini Space Station, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.6740 - 45.8900 и текущей цены 13.7400. Многие сравнивают 28.29% и -62.87% перед размещением ордеров на 13.7400 или 13.7430. Изучайте ежедневные изменения цены GEMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gemini Space Station, Inc.?

Самая высокая цена Gemini Space Station, Inc. (GEMI) за последний год составила 45.8900. Акции заметно колебались в пределах 9.6740 - 45.8900, сравнение с 14.9900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gemini Space Station, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gemini Space Station, Inc.?

Самая низкая цена Gemini Space Station, Inc. (GEMI) за год составила 9.6740. Сравнение с текущими 13.7400 и 9.6740 - 45.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GEMI?

В прошлом Gemini Space Station, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.9900 и -62.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.4600 14.9500
Годовой диапазон
9.6740 45.8900
Предыдущее закрытие
14.9900
Open
14.1100
Bid
13.7400
Ask
13.7430
Low
13.4600
High
14.9500
Объем
6.013 K
Дневное изменение
-8.34%
Месячное изменение
28.29%
6-месячное изменение
-62.87%
Годовое изменение
-62.87%
