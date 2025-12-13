报价部分
货币 / GEMI
GEMI: Gemini Space Station, Inc.

13.2200 USD 1.7700 (11.81%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEMI汇率已更改-11.81%。当日，交易品种以低点13.0842和高点14.9500进行交易。

关注Gemini Space Station, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GEMI股票今天的价格是多少？

Gemini Space Station, Inc.股票今天的定价为13.2200。它在13.0842 - 14.9500范围内交易，昨天的收盘价为14.9900，交易量达到10820。GEMI的实时价格图表显示了这些更新。

Gemini Space Station, Inc.股票是否支付股息？

Gemini Space Station, Inc.目前的价值为13.2200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.28%和USD。实时查看图表以跟踪GEMI走势。

如何购买GEMI股票？

您可以以13.2200的当前价格购买Gemini Space Station, Inc.股票。订单通常设置在13.2200或13.2230附近，而10820和-6.31%显示市场活动。立即关注GEMI的实时图表更新。

如何投资GEMI股票？

投资Gemini Space Station, Inc.需要考虑年度范围9.6740 - 45.8900和当前价格13.2200。许多人在以13.2200或13.2230下订单之前，会比较23.44%和。实时查看GEMI价格图表，了解每日变化。

Gemini Space Station, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gemini Space Station, Inc.的最高价格是45.8900。在9.6740 - 45.8900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gemini Space Station, Inc.的绩效。

Gemini Space Station, Inc.股票的最低价格是多少？

Gemini Space Station, Inc.（GEMI）的最低价格为9.6740。将其与当前的13.2200和9.6740 - 45.8900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEMI股票是什么时候拆分的？

Gemini Space Station, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.9900和-64.28%中可见。

日范围
13.0842 14.9500
年范围
9.6740 45.8900
前一天收盘价
14.9900
开盘价
14.1100
卖价
13.2200
买价
13.2230
最低价
13.0842
最高价
14.9500
交易量
10.820 K
日变化
-11.81%
月变化
23.44%
6个月变化
-64.28%
年变化
-64.28%
13 十二月, 星期六