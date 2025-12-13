GEMI: Gemini Space Station, Inc.
今日GEMI汇率已更改-11.81%。当日，交易品种以低点13.0842和高点14.9500进行交易。
关注Gemini Space Station, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GEMI股票今天的价格是多少？
Gemini Space Station, Inc.股票今天的定价为13.2200。它在13.0842 - 14.9500范围内交易，昨天的收盘价为14.9900，交易量达到10820。GEMI的实时价格图表显示了这些更新。
Gemini Space Station, Inc.股票是否支付股息？
Gemini Space Station, Inc.目前的价值为13.2200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.28%和USD。实时查看图表以跟踪GEMI走势。
如何购买GEMI股票？
您可以以13.2200的当前价格购买Gemini Space Station, Inc.股票。订单通常设置在13.2200或13.2230附近，而10820和-6.31%显示市场活动。立即关注GEMI的实时图表更新。
如何投资GEMI股票？
投资Gemini Space Station, Inc.需要考虑年度范围9.6740 - 45.8900和当前价格13.2200。许多人在以13.2200或13.2230下订单之前，会比较23.44%和。实时查看GEMI价格图表，了解每日变化。
Gemini Space Station, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gemini Space Station, Inc.的最高价格是45.8900。在9.6740 - 45.8900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gemini Space Station, Inc.的绩效。
Gemini Space Station, Inc.股票的最低价格是多少？
Gemini Space Station, Inc.（GEMI）的最低价格为9.6740。将其与当前的13.2200和9.6740 - 45.8900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEMI股票是什么时候拆分的？
Gemini Space Station, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.9900和-64.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.9900
- 开盘价
- 14.1100
- 卖价
- 13.2200
- 买价
- 13.2230
- 最低价
- 13.0842
- 最高价
- 14.9500
- 交易量
- 10.820 K
- 日变化
- -11.81%
- 月变化
- 23.44%
- 6个月变化
- -64.28%
- 年变化
- -64.28%